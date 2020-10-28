На Всеволожском театральном фестивале прошли пять премьер за две недели

Одно из самых ярких событий культурной жизни Всеволожска – театральный фестиваль областных театров «Всеволожская весна» – ушел в этом году в цифровое пространство и состоялся на несколько месяцев позже. Почему, объяснять не надо: мы живем в новой реальности, напоминающей фантастические фильмы о будущем человечества. Но главное, что фестиваль все-таки состоялся, только его название пришлось несколько изменить. Какая уж весна в октябре!

Итак, XIV театральный фестиваль, учредителями которого являются комитет по культуре Ленинградской области, администрация Всеволожского района и МО «Город Всеволожск», проходил с 10 по 24 октября, а не в апреле, как все предшествующие годы. Спектакли областных театров транслировались в видеозаписи на сайте Всеволожского центра культуры и досуга. Пять театров выставили на суд зрителей свои творческие работы, среди которых было сразу несколько премьер. Напомним, что фестиваль и задумывался четырнадцать лет назад как премьерный, только вот действительность внесла свои коррективы, и далеко не всегда удается увидеть столько «свежеиспеченных» спектаклей в ходе всеволожского театрального марафона.

Открылся фестиваль премьерой Драматического театра «На Литейном» – одноактным спектаклем «Граф Нулин» по поэме А.С. Пушкина. Порадовал этот любимый театр и другой премьерой – сказкой для взрослых и детей по Борису Шергину – «Волшебное кольцо». Драматический театр на Васильевском подарил маленьким зрителям премьеру сказки «Королевские зайцы», а Драматический театр «Комедианты» – премьерную сказку Павла Бажова «Синюшкин колодец».

И, наконец, закрылся наш фестиваль еще одной замечательной премьерой – бенефисным спектаклем народной артистки РФ Татьяны Ткач. Комедия Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж» был записан на сцене Драматического театра «На Литейном».

Всего же в программе фестиваля было десять спектаклей, и их мы тоже перечислим. Лодейнопольский драматический театр-студия Апрель» показал постановку «Вождь краснокожих» по знаменитому рассказу О.Генри, «Комедианты» поставили спектакль для семейного просмотра «Поллианна» (Элинор Портер), Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» из Выборга выдвинул на фестиваль два спектакля – сказку «Слоненок» (по Р. Киплингу) и комедию «Смертельный поцелуй». Драматический театр на Васильевском показал хороший спектакль «Петербург».

Весь ход фестиваля освещался на сайте ЦКД. Красочные церемонии открытия и закрытия подготовили сотрудники учреждения культуры. Хочется отметить прекрасные костюмы ведущих, сшитые к юбилею Всеволожского ЦКД, а также отличное качество видеозаписи, позволившее зрителям окунуться в атмосферу праздника.

Тех, кто пропустил фестивальные показы, возможно, смогут хотя бы немного утешить фотографии и аннотации к спектаклям. Все видеозаписи, кроме церемоний открытия и закрытия, уже удалены. Но большинство постоянных зрителей, хочется верить, не пропустили такое интересное событие. Ведь Всеволожск – город театральный!

Ольга Лазарева

На фото Елены Валеевой – церемония закрытия театрального фестиваля