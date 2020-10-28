Всеволожские самбисты отличились во Всероссийском турнире

25 октября в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский турнир по боевому самбо, посвященный памяти Юрия Антошко. Этот турнир основан самим Юрием Васильевичем и первоначально был посвящен памяти ребят, погибших в локальных войнах.

Напомним, что Юрий Васильевич Антошко был вице-президентом Федерации боевого самбо России и председателем общественной организации «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне». Он проживал в городе Кронштадте, где создал известный военно-спортивный клуб «Русич». В этом клубе ребята постигали азы самбо. После трагической гибели Юрия Васильевича в 2005 году турнир, который он организовал, стал называться «Турниром памяти Юрия Антошко». Ежегодно это соревнование собирает около сотни участников со всей России. Среди них можно встретить воспитанников Всеволожского спортивного клуба смешанных единоборств «Боец».

На этот раз воспитанники клуба привезли из Кронштадта медали. В разных весовых категориях их завоевали Саргис Хачатрян, Герман Черепнев, Ахмед Мухаев, Аслан Мамедов и Далер Юлдошев.

Людмила Однобокова

Фото Всеволожского спортивного клуба смешанных единоборств «Боец»

