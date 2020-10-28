Всеволожские депутаты обсудили проблему вывоза мусора

27 октября в зале заседаний администрации Всеволожского района состоялось очередное заседание совета депутатов города Всеволожска. На повестке дня обсуждались 5 вопросов, наиболее острым из которых стала проблема вывоза мусора.

В начале заседания присутствующие поздравили директора государственного предприятия «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области Николая Петроченкова, пенсионера Министерства обороны РФ Сергея Васильева и учителя начальных классов МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска Маргариту Малышеву с награждением почетным знаком «За заслуги перед городом Всеволожском». После чего депутаты приступили к рассмотрению 5 вопросов повестки заседания, утвержденных совещанием председателей постоянных комиссий.

Единогласно были приняты решения об установлении земельного налога, налога на имущество физических лиц, а также об установлении размера ежемесячных компенсационных выплат депутатам совета депутатов.

Здесь же были утверждены количество Почетных дипломов Совета депутатов, Почетных грамот Главы муниципального образования города и размер премии при награждении Почетной грамотой, а также единогласно были поддержаны изменения в решение совета депутатов о почетном знаке «За заслуги перед городом Всеволожском».

Оживленную дискуссию вызвал рассмотренный в разделе «Разное» вопрос о своевременном вывозе твердых коммунальных отходов с площадок в зоне многоэтажной застройки города, а также о явно «перезревшей» проблеме организации вывоза мусора в зонах индивидуальной жилой застройки.

– 100 раз уже говорили и писали оператору, что земли, подходящей под размещение дополнительных площадок ТБО, в городе нет! – прокомментировал ситуацию глава районной администрации Андрей Низовский. – Вывозить мусор нужно чаще! А в частном секторе нужно реализовать метод «сигнального» сбора, когда в определенный час хозяева частных домов выставляют мусор у своих ворот.

В заседании приняли участие глава администрации района Андрей Низовский, его заместители, депутат ЗакСа ЛО Александр Матвеев, представители Регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами и ООО «Спецтранс 47».

Владимир Шемшученко

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»