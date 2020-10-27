125 га земли во Всеволожском районе занято под кормопроизводство

Заготовка кормовых единиц во Всеволожском районе в этом году составит 35,397 тонн (показатель за прошлый год – 35,468 тонн). Однако если в 2019-м в процессе участвовало пять предприятий, то в этом году такой показатель – результат работы четырех кормопроизводств.

– Такой день год кормит, – рассказывает агроном по кормопроизводству ЗАО «Приневское» Григория Коваленко. – Работа по сбору и заготовке кукурузы на силос кипит полным ходом. В зимние вечера телята, коровы и козы будут обеспечены хорошими кормами. Пока убрали только половину кукурузы – 2,5 тысячи тонн. В этом году убрали много кормов из многолетних трав. Планировали скосить 22 тысяч, а заготовили 30 тысяч тонн подвяленной массы. Это силос и сенаж. Благодаря прошлогодней «голландской» теплой зиме у нас сохранились хорошие показатели. Сохранилась плотность травы, а, следовательно, был хороший урожай в три укоса.

По словам Григория Коваленко, теплая зима способствовала хорошей кормозаготовке.

– Высота некоторых «кукурузин» достигает около 4-х метров, – продолжает агроном по кормопроизводству. – Это рекорд для Ленинградской области. Технологии посева мало изменилась за последние годы. Для повышения урожайности используем органические удобрения. Обработка минеральными удобрениями нерентабельна. Особое внимание надо уделять плодородию почвы. В противном случае, такого высокого урожая кукурузы вряд ли можно получить. У нас не Кубань. Под плановые посевы под корма в хозяйстве заняты 125 гектар земельных наделов.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина