Новые центры дополнительного образования открываются во Всеволожском районе

660 детей от 5 до 18 лет занимаются в центрах дополнительного образования Всеволожского района. Только в этом году было открыто 100 новых мест. Все это результат успешной реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Образование».

– Новые места в рамках общеразвивающих программ естественно-научной направленности созданы на базе трех школ, – рассказывает председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. – Два центра из них в Мурино, один – во Всеволожске. Кроме того, в Романовской СОШ создан Центр образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». Его работа направлена на формирование навыков в сфере современных технологий. На создание Центра было потрачено 1 миллион 255 тысяч рублей. Более половины средств выделено из федерального бюджета.

По словам Ирины Федоренко, в нынешнем году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» школьники принимают активное участие в программе «Проектория» для учащихся 8–11 классов. Это новый образовательный формат, нацеленный на формирование у школьников навыков профессионального самоопределения.

Ирэн Овсепян