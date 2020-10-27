В пригородных поездах Ленобласти продолжаются «масочные рейды»

В общественном транспорте Ленинградской области и Санкт-Петербурга проходят рейды по соблюдению масочного режима. С пассажирами без средств индивидуальной защиты проводят профилактические беседы, а в некоторых случаях выписывают штрафы.

Управление по транспорту Ленобласти, СЗППК и транспортная полиция проводят выборочные рейды по соблюдению масочного режима с середины октября. Проверяющие следят как за наличием у пассажиров СИЗ, так и за правильностью их ношения.

Напомним, что «масочные рейды» затрагивают работу рейсовых автобусов, такси и электричек. Штрафы за отсутствие СИЗ начинаются от 1 тысячи рублей.