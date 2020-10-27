По заданию Минобороны во Всеволожске проверили воинские захоронения

По заданию Министерства обороны РФ во Всеволожске прошли официальные поисковые работы. Поисковики обследовали воинское захоронение в парке Софиевка и провели шурфирование местности.

Предполагалось, что на этом месте находится захоронение трех летчиков. По одной информации в военные годы неподалеку разбился советский самолет, по другой – здесь находился штаб летчиков. Однако в доказательство факта захоронения нет ни архивных данных, ни документов.

Обнаружить останки воинов не удалось и поисковикам. В ходе работы специалисты не нашли и личных вещей, по которым можно было бы идентифицировать погибших. Могилы оказались пусты. Единственной находкой поискового отряда стала часть расколотой овальной могильной раковины. По предположениям специалистов, раковина была оставлена здесь после перезахоронения военных.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, обследованные могилы в Софиевке будут сохранены как память о когда-то покоившихся здесь воинах.

Фото пресс-службы администрации ВМР