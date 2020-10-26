Ленинградская панорама: мы едины с природой

Павел Глазков, кандидат биологических наук, блогер-биолог, — об уникальности животного мира 47-го региона и необходимости беречь природную среду.

— Третий год на YouTube я веду видеоблог «Каждой твари по паре». За это время было снято порядка 80 сюжетов о животных, обитающих на территории Ленинградской области. Это не предел: появляются все новые и новые темы для съемки.

Например, один из последних сюжетов, вызвавший в Сети огромный интерес, — о гоне лосей. Во Всеволожском районе на верховом болоте я нашел место, буквально перепаханное копытами «женихов», с гонными ямами и заломами веток. Установил там камеру и через десять дней получил видео осенних брачных баталий — два самца упорно выясняли отношения.

Наш регион отличается уникальностью животного мира, который сформировался относительно недавно — 10–12 тысяч лет назад, когда отсюда полностью отступил ледник. На территории области обитают и так называемые эндемичные животные — то есть те, которых не встретишь больше нигде. Например, ладожская и онежская кольчатые нерпы.

Невероятно интересно исследовать мир братьев наших меньших и особенно тех, кто существует рядом с тобой, бок о бок. Задумайтесь: отправившись в лес за грибами или на рыбалку, вы можете встретить уникальных животных, увидеть редкие растения…

Я как популяризатор знаний о природе считаю важным рассказывать ленинградцам не о Новой Гвинее, Кении или Австралии, а о родном регионе. Напоминать, сколь важно сохранить уникальную природную среду нашей области, не нарушить условия существования животных, растений, грибов и других групп организмов.

В Красную книгу Ленинградской области внесено 375 видов животных. Мы просто обязаны сохранить видовое разнообразие животного мира. Ведь мы едины с природой — и эта гармония является необходимым условием существования человечества на планете Земля.