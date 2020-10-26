Из-за аварии в 26 домах во Всеволожске отключена горячая вода

Сегодня, 26 октября, ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщили об утечке на тепловой сети, из-за которой в 26 домах на четырех улицах Всеволожска отключено горячее водоснабжение. Сейчас специалисты устраняют неполадки, вернуть горячую воду обещают сегодня к пяти вечера.

Так, из-за утечки без горячего водоснабжения остались 26 адресов:

– улица Московская, дома: 19/5, 20/7, 21, 22, 23 (детский сад), 24, 26/8, 28/5, 30;

– улица Невская, дома: 1, 3, 9, 11;

– улица Знаменская, дома: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (школа № 7);

– улица Добровольского, дома: 16/5, 18, 20/1, 20/2, 21/1 и 21/2.