Готовность всеволожских дорожников к снегопадам проверил глава района

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский проинспектировал готовность снегоуборочной техники к новому зимнему сезону. На сегодня в распоряжении Всеволожской управляющей компании 22 единицы техники, готовой к работе.

С первым снегом на расчистку улиц Всеволожска готовы выехать бобкэты, тракторы, эскаваторы-погрузчики и КамАЗы. Также компанией закуплены 5 000 кубометров песка и 500 тонн соли.

– Шутка о том, что для дорожников зима всегда наступает неожиданно – для Всеволожска не актуальна! – резюмировал осмотр Андрей Низовский на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Первый снег в Ленинградской области выпал на прошлой неделе, и дорожники некоторых районов уже успели «открыть» снегоуборочный сезон. Однако во Всеволожском районе снежного покрова еще не было. По словам главного синоптика Ленобласти Александра Колесова, теплая погода в 47-м регионе продержится до начала ноября, а похолодание и снег можно ждать ближе к середине месяца.

Однако природа умеет удивить даже синоптиков. Напомним, что в январе – феврале 2019 года Всеволожский район буквально «утопал» в снегу. Проблема очистки улиц и дворов была одной из самых злободневных: едва дорожники успевали очистить один участок, как его по новой засыпало. А вот зима 2020 года, наоборот, названа самой теплой за весь период метеонаблюдений в России.

Фото пресс-службы администрации ВМР