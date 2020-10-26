В Буграх предложили установить памятник Исааку Ньютону

На территории жилого комплекса «Энфилд» в Буграх может появиться памятник знаменитому английскому физику Исааку Ньютону. В честь этого ученого в поселке уже была названа аллея, где и предложено установить монумент.

С такой идеей к администрации Бугровского сельского поселения обратился застройщик ЖК «Энфилд» ГК «Арсенал-недвижимость». Представители компании и местного самоуправления совершили выезд на территорию жилого комплекса, чтобы определить возможное место установки памятника. Обсуждались и процессуальные моменты: вопрос нужно вынести на публичные слушания и провести конкурс на проект будущего памятника.

Напомним, что Аллея Ньютона в Буграх – это обустроенное парковое пространство с дизайнерскими скамейками, фонтанами, пешеходными и велодорожками. Тематически название аллеи продолжает «британскую» тему квартала: например, на территории ЖК есть улица Шекспира, а 1 сентября здесь открылась школа с углубленным изучением английского. Само название жилого комплекса – «Энфилд» – повторяет название одного из районов Лондона.