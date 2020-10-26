Во Всеволожском районе начались осенние каникулы

С 26 октября по 3 ноября школьники Всеволожского района уйдут на каникулы. Об этом «Всеволожским вестям» рассказала председатель Комитета по образованию Ирина Федоренко.

– Перед нами стоит задача выполнить программу, – отмечает Ирина Петровна. – Без нее многие выпускники окажутся в затруднительной ситуации со сдачей переводной и итоговой аттестации. Каждое образовательное учреждение принимает решение о каникулах в зависимости от тех сроков, которые они не учились во время закрытия на карантин. В некоторых школах каникулы точечно продлеваются, но массового продления не предусматривается. До каникул были школы, которые из-за эпидемиологической ситуации частично закрылись.

Тем временем, как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в школах региона проведут санитарную обработку помещений.

– Необходимо обеспечить эффективность проводимых мер, ориентируясь на практике борьбы с первой волной коронавируса, – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Это позволит свести к минимуму распространение болезни, что особенно актуально в конце октября и начале ноября. Именно в данный период медики прогнозируют рост числа зараженных.

Ирэн Овсепян