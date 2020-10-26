Более 26,3% жителей Ленобласти привились от гриппа

Прививочная кампания на территории Ленинградской области стартовала в сентябре. За это время более 493 тысяч жителей 47-го региона вакцинировались от гриппа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году массовых сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ в Ленинградской области не наблюдается. При этом регион готов к ухудшению эпидемиологической ситуации: 16 областных стационаров готовы принять 2 342 пациента, больных гриппом.

Также Ленобласть остается одним из регионов с наиболее стабильными показателями с точки зрения динамики распространения коронавируса. Прирост больных находится в контролируемых пределах, а медицина региона справляется с нагрузкой. Сейчас из 1 275 коек для больных COVID-19 и пневмонией заняты 799. При этом загруженность аппаратов ИВЛ порядка 10% от общей мощности региона: из 419 аппаратов искусственной вентиляции легких заняты только 43.

По информации оперативного штаба Ленобласти, за 26 октября в регионе было зафиксировано 127 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 26 – во Всеволожском районе.