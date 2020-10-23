Ленобласть ужесточает коронавирусные ограничения

Правительство Ленинградской области подготовило очередное постановление, регламентирующее ограничительные меры по противодействию распространения коронавируса. Новые правила затронули деятельность ресторанов, ночных клубов и дискотек, а также церемонии регистрации брака.

Согласно постановлению от 23 октября, в коронавирусном светофоре новые перетасовки. Теперь «красная» зона пополняется Приозерским районом, а в «желтую» попадает Лужский. Статус Всеволожского района не меняется – на его территории по-прежнему действуют самые строгие ограничительные меры.

Так, в «красной» зоне объекты, предназначенные для развлечения и досуга (такие как ночные клубы или дискотеки), могут осуществлять свою деятельность с 6 утра до 11 вечера. При этом сотрудники и посетители обязаны носить СИЗ.

Аналогичное ограничение по времени затрагивает и рестораны – предприятия общественного питания могут работать при условии 50% заполняемости зала строго с 6.00 до 23.00. За пределами этого времени доставка заказов осуществляется только на вынос либо курьером на дом. Данное правило не затрагивает предприятия общественного питания, работающих на территории железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, а также автозаправочных станций.

В ЗАГСы Всеволожского района также вернулись ограничения. Помимо сотрудников ЗАГСа и молодоженов на церемонии бракосочетания допускается не более 10 гостей. Средства индивидуальной защиты обязательны.

Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.