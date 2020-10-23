Ленинградская панорама: цифра рулит

Сертификаты на покупку цифровой техники вручили победителям регионального конкурса «Цифровой помощник».

Повезло Александре Кудрявцевой из Тосненского района, Татьяне Ивановой из Выборгского и Юлии Егоровой из Гатчинского района. Последняя, например, уже обменяла свой сертификат на планшет.

«В августе я на региональном портале госуслуг переоформляла пособия на детей. Тогда и узнала о конкурсе. В победу верилось с трудом… Но условия были простейшие — воспользоваться двумя услугами, разместить пост на своей страничке в соцсетях и ждать розыгрыша, — рассказывает Юлия Владимировна. — Решила рискнуть и выиграла».

Действительно, принять участие в конкурсе, который проводил комитет цифрового развития Ленинградской области, мог любой житель региона, имеющий подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Юлия Владимировна — многодетная мама, у нее четверо детей. С 2014 года она является руководителем инициативной группы «Земля многодетным» Гатчинского района. Очень часто консультирует родителей, как оформить пособия, получить земельный участок и другие формы соцподдержки. Говорит, что вопросов у людей возникает множество. Обращаются даже из других районов. Она же отлично ориентируется в информационных системах. Ночью разбуди — расскажет, какие нужны документы, справки, чтобы оформить то или иное пособие. Возможно, это связано с основной профессией — она училась бухгалтерскому учету и аудиту. А может, дело в том, что ей просто нравится помогать людям. Ну и большой опыт общения с различными госструктурами.

«Мне всегда было жаль терять время в очередях. Откуда у многодетных лишнее время? Как вспомню, сколько приходилось просиживать в отделении соцзащиты… Зато теперь практически все вопросы решаю, как сейчас принято говорить, не вставая с дивана. Или, в моем случае, не отрываясь от родительских обязанностей», — говорит победительница «Цифрового помощника».

Сегодня на сайте gu.lenobl.ru доступно более 240 региональных электронных услуг. Как показывает практика, чаще всего удаленно оформляют именно социальные услуги.

Еще одну Юлию, и тоже многодетную маму, наградили в ходе конкурса поощрительным призом. Юлия Турлевич из Ломоносовского района после рождения третьего малыша все положенные многодетным семьям выплаты оформляла через электронные сервисы. Она внесла ценные предложения по оптимизации работы сайта и вошла в число самых активных пользователей портала.

Инга Решетова