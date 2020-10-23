Ленинградская панорама: свалки уходят в прошлое

Муниципалитеты 47-го региона получат 300 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

Область всерьез взялась за регулирование оборота отходов. Средства выделяются в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области». Сумма субсидий будет разделена на три года.

В этом году больше всего рублем поддержат Всеволожский (68,4 млн рублей) и Кингисеппский районы (19,8 млн рублей). Тосненскому району будет выделено 5,5 млн рублей, Выборгскому — 2,8 млн. Также в 2020 году субсидии получат Волосовский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и Приозерский районы.

В ближайшее время мусоровозы, курсирующие по Ленобласти, будут обязаны иметь индивидуальный QR-код, который покажет информацию о владельце транспорта, разрешение на перевозку, маршрут, предприятие, принимающее отходы. Отсутствует QR-код? Добро пожаловать на штрафстоянку! Таким образом, все транспортные средства, перевозящие отходы, будут под контролем.

«В России QR-коды используются для отслеживания перевозок ценных и опасных грузов. Польза в том, что любой человек со смартфоном может проследить за их движением. Недостаток — в добровольности установки маркировки. Пока она никак не регламентирована», — объясняет Юрий Шевчук, руководитель организации «Зеленый крест».

По инициативе губернатора Александра Дрозденко был разработан и вынесен на общественное обсуждение законопроект по регулированию обращения отходов на территории Ленинградской области. В нем предусмотрено введение идентификационных кодов для перевозчиков мусора.

Большинство предложений, поступивших от ленинградцев, как раз касается наказаний за несанкционированные свалки. Например, предложено изымать мусоровозы у нарушителей, дифференцировать штрафы в зависимости от ущерба, нанесенного территории.

Штрафы, согласно новому закону, станут жестче. Для физических лиц максимальный составит 100 тыс. рублей, для юридических — 1,5 млн рублей.

Как показывает опыт стран, успешно справляющихся с экологическими вызовами, ликвидация свалок и рекультивация земель — надводная часть айсберга. Мусор куда-то надо девать.

Губернатор Александр Дрозденко придерживается четкой позиции — к 2023 году необходимо запретить захоронение необработанных отходов на областных полигонах. На смену должна прийти глубокая переработка. Сегодня технологии позволяют переработать утиль во что-то полезное — стекло, бумагу, полимеры, щебень.

Подчеркнем, что две трети отходов, поступающих на территорию области, производит Петербург. Сейчас весь мусор из Санкт-Петербурга везется на полигоны Ленинградской области, поскольку в городе запрещено складирование отходов.

В начале октября Ленинградская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о намерениях по созданию единой концепции по обращению с отходами.

«Это были длительные переговоры. И наконец выработали оптимальное и взаимовыгодное решение. Агломерация с Санкт-Петербургом позволит области отслеживать объемы и логистику всех отходов, поступающих на ее территорию. А разработанный правительством областной закон по регулированию оборота отходов поможет сформировать прозрачную отрасль», — говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Людмила Кондрашова

500 кубометров мусора вывезли в сентябре, ликвидировав 39 свалок

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Обнаружили, что кто-то свозит мусор в неположенное место, — сообщите в полицию.

Если новый мусор уже не ввозится, обращайтесь к пользователям земельного участка (собственникам, арендаторам) и организациям, осуществляющим уборку территории.

Например, на сельхозземлях это агропредприятие, в населенном пункте — местная администрация. О мусоре в полосе отвода земли вдоль дорог и на автобусных остановках сообщайте в ДРСУ или комитет по дорожному хозяйству. В лесу при отсутствии арендаторов свалки ликвидируются на средства комитета по природным ресурсам.

Не путайте свалки и официальные полигоны ТБО, а также контейнерные площадки для сбора мусора.

О нарушениях в сфере экологии можно сообщить:

по телефону «Зеленой линии» +7 921 908-50-86;

в группу комитета госэконадзора ЛО в соцсетях;

через геоинформационную систему «Народная экспертиза».