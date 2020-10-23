Кудрово претендует на мировой рекорд по продолжительности радиовещания

Радио «Город Кудрово» объявило о новом сезоне международного антивоенного проекта «Счастливая планета», который пройдет в формате 30-часового беспрерывного вещания.

Организаторами проекта являются радио «Город Кудрово» и международный арт-проект «Счастливая тарелка». В радиомарафоне примут участие более 50 городов, пройдет более 100 подключений. Уже сегодня для участия в марафоне заявились 16 участников, среди которых творческие коллективы из Нидерландов, Италии, Германии, Франции, Беларуси. Проект поддерживают российские и международные информационные партнеры из разных стран.

Радио «Город Кудрово» вещает в интернете более четырех лет. Учредители медиаплощадки Александр Липинский и Елена Сотникова проживают в молодом городе с 2014 года.

– Мы собираемся побить все мировые рекорды по продолжительности вещания. Если найдем партнера, чтобы оплатить заявку, то попробуем зарегистрировать достижение в книге рекордов Гиннесса, – рассказывает кудровчканка и учредитель радио «Город Кудрово» Елена Сотникова. – Планируются только живые выступления, ни один гость не должен быть в записи. И обязательно будут подключения из родного Кудрово.

Молодые люди приглашают кудровчан присоединиться к команде проекта в качестве волонтеров: «Нам сегодня требуются техническая поддержка, ведь мы должны быть в эфире без сна, отдыха и перерывов. Подключайтесь! Пришло время «Счастливой планете» быть еще громче!».

Главный фестиваль проекта состоится 12–13 декабря 2020 года. Подробная информация, положение о конкурсе и форма заявки на участие доступны по ссылке.

Миссия проекта «Счастливая планета» – объединить людей всего мира в стремлении жить без войн и насилия, сохранить мир и покой на планете.