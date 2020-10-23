ИКЦ стоят на страже прав потребителей

Как вернуть деньги за некачественный товар или услугу? Как избежать вынужденных расходов и наказать недобросовестного продавца? Кто поможет грамотно составить претензию, жалобу или обращение в надзорные организации, если ваши потребительские права нарушены? Об этом – в интервью с консультантом информационного консультационного центра (ИКЦ) по защите прав потребителей при администрации Всеволожского района Валентиной Захаровой.

– Валентина Андреевна, какова цель создания Информационно-консультационных центров?

– Предоставить гражданам юридически грамотные ответы на их вопросы в области защиты прав потребителей, помочь добиться положительного разрешения дела даже в самых сложных случаях – вот наша главная задача.

В условиях стремительно развивающегося потребительского рынка, постоянно растущего ассортимента товаров и услуг защита прав потребителя особенно важна. Однако не следует считать, что это какая-то борьба покупателя с продавцом. Просто у каждой из сторон есть свои права и обязанности, которые регулирует целая система нормативно-правовых актов. Разумеется, потребителю не нужно заучивать все законы. Главное, что следует знать и помнить – наши права надежно защищены. И если приобретенный товар или услуга не соответствуют требуемому качеству, ущерб должен быть возмещен виновной стороной.

И вот здесь очень важный момент – соблюдение своих прав следует требовать грамотно. Для этого, собственно, и были созданы ИКЦ, где ведут прием опытные консультанты. В рамках долгосрочной региональной программы, направленной на повышение правовой грамотности населения, ИКЦ созданы в каждом районе Ленинградской области.

– Вы оказываете только консультации?

– Мы предоставляем весь спектр информационно-консультационных услуг с целью разрешения конфликтных ситуаций между потребителями и продавцами или производителями товаров, исполнителями услуг. Также помогаем гражданам в оформлении жалоб, составлении претензионных писем и исковых заявлений в суды. При этом стремимся увеличить долю споров, решенных в досудебном и внесудебном порядке. В целом работаем на повышение потребительской грамотности жителей.

ИКЦ оборудованы всем необходимым, включая специализированную тематическую инфотеку, которая постоянно актуализируется. В распоряжении сотрудников ИКЦ новейшие информационно-справочные материалы, мы регулярно проходим обучение на семинарах, и всегда готовы оказать своевременную юридическую помощь всем обратившимся к нам гражданам.

– В ИКЦ может обратиться любой человек?

– Ну, разумеется, любое физическое лицо, любой гражданин может прийти в информационно-консультационный центр со своей проблемой и получить грамотный ответ на все вопросы. Для жителей Всеволожского района я провожу консультации по адресу: город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 72, по вторникам и четвергам. Кроме того, в соответствии с графиком проводятся выездные приемы в муниципальных образованиях района. Также хочу отметить, что все услуги ИКЦ оказывают населению бесплатно.

– С какими проблемами люди обращаются чаще всего?

– К нам обращаются с самыми разнообразными вопросами, однако большинство из них, так или иначе, касается ненадлежащего качества – приобретенных товаров и оказанных услуг, в том числе и услуг ЖКХ. Достаточно много претензий к работе интернет-магазинов, жалоб по поводу нарушения сроков ремонта, доставки и возврата приобретенных товаров. Участились жалобы на медицинские и юридические услуги, в топе также область кредитования.

– Сегодня появилось немало вполне легальных организаций, ведущих агрессивную маркетинговую политику по навязыванию различных услуг – медицинских обследований, предоставления займов, установки специального оборудования и так далее. Является ли это нарушением прав потребителей?

– С точки зрения защиты прав потребителей навязанная услуга является нарушением права на свободный выбор товаров (работ, услуг), а понесенные в связи с этим убытки возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Действительно, случается так, что, придя на какую-нибудь презентацию товара или пройдя вроде бы бесплатное медицинское обследование, человек выходит оттуда с многотысячным кредитным договором на руках. Особенно часто такие неприятности происходят с нашими пожилыми гражданами. Поэтому я всегда советую трижды подумать – а лучше всего посоветоваться с юристом, –прежде чем подписывать какой бы то ни было договор. Ну а если уж такое произошло – милости просим в ИКЦ, попробуем разобраться и помочь.

– Валентина Андреевна, приходилось ли вам сталкиваться с так называемым потребительским экстремизмом, когда злоупотребление правом происходит со стороны потребителя?

– Да, бывают случаи, когда люди – по незнанию или сознательно – желают извлечь выгоду из недобросовестного осуществления своих прав. Естественно, мы это не поощряем. Не высказываем критику в адрес обратившегося гражданина, но и не помогаем ему. Наша цель – предельно ясно разъяснить человеку его права.

На государственном уровне закреплено, что потребитель – более слабая сторона в возможном конфликте с продавцом или производителем товаров и услуг, поэтому все изменения в законодательстве направлены на защиту простого гражданина. В последнее время изменения коснулись работы банков, коллекторской деятельности, ЖКХ. Состояние дел в сфере защиты прав потребителей становится все более цивилизованным, и это не может не радовать.

Беседовала Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива