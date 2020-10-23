Детским лагерем отдыха «Ладожец» заинтересовался частный инвестор

Детский лагерь на берегу Ладожского озера близь поселка Коккорево давно нуждается в реконструкции. Старые здания необходимо снести и возвести на их месте новые, а коммуникации требуют полного восстановления.

Оплатить такой масштабный проект силами местного бюджета невозможно – перед администрацией Всеволожского района каждый год стоят более приоритетные задачи по строительству новых школ и детсадов, а также ремонту дорог и развитию инфраструктуры. Так и получается, что бывший пионерский лагерь «Ладожец» ветшает почти 10 лет.

Однако на заседании совета депутатов Всеволожского района, которое прошло 22 октября, на обсуждение было вынесено предложение частного инвестора по восстановлению детского лагеря. На полную реконструкцию «Ладожца» и обустройство круглогодичной базы отдыха инвестор готов вложить сотни миллионов рублей.

Но вместе с созданием нового курорта, который ожидаемо будет популярным, появляется необходимость в развитии местной инфраструктуры. Коккорево нуждается в новой дороге и без дополнительного притока туристов, равно как и система водоснабжения ряда поселков Рахьинского поселения требует реконструкции. Соответственно встает резонный вопрос, какие затраты потребуются от района для поддержания инженерной инфраструктуры с учетом нового крупного объекта.

В результате обсуждения депутатами района было принято решение о создании специальной комиссии, которая займется поиском решения для комплексного развития территории. Безусловно, «Ладожец» стоит того, чтобы быть восстановленным. Но не в ущерб местным жителям. Появится ли у потенциальных инвесторов желание брать на себя дополнительные социальные обязательства – покажет время.