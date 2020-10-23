Во Всеволожске открылся Центр экологического образования

180 мальчишек и девчонок стали первыми учащимися уникального образовательного комплекса – Центр экологического образования при Доме творчества Всеволожского района.

Занимательные эксперименты в специальной лаборатории, походы и познавательные экскурсии, а также практические занятия по таким дисциплинам, как химия, биология, экология, основы топографии, надолго останутся в ребячьей памяти. А может быть, определят выбор будущей профессии. Центр открылся во Всеволожске, на базе средней школы СОШ № 5. Создан он в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

– Юные экологи будут осваивать азы экологического воспитания в 13 группах, — рассказывает руководитель ДДЮТ Всеволожского района Александр Моржинский. – В основном это ребята из школы № 5, которая находится в микрорайоне Мельничный Ручей. Занятия ведутся с 15 сентября. Помещения оснащены необходимым оборудованием. Оно соответствует всем современным требованиям. Важно, что одновременно в Центре экологического образования могут функционировать три группы. Школьники будут проводить опыты в лаборатории, осваивать теоретические знания в лектории и учебном классе. Утверждена специальная программа занятий под названием «Экологический мониторинг окружающей среды». Финансировался проект за счет федерального, областного и районного бюджетов. Всего было потрачено 6 миллионов 780 тысяч рублей.

По словам Александра Тихоновича, «за полтора часа школьники получат серьезный багаж комплексных знаний».

– Ученики будут проводить разные опыты, изучая экологическое состояние воды, воздуха, почвы, – продолжает директор ДДЮТ. – Ребенок должен понимать, в какой экологической среде он живет. В течение всего учебного года они проведут мониторинг по определенной теме. Затем по итогам исследования юные экологи смогут защитить свои проекты. Кто-то станет изучать растение, которое районировано во Всеволожском районе, а кто-то исследует водные ресурсы. Возможно, старшеклассников заинтересует вопрос влияния некоторых предприятий на экологию района. Ведь ребенок должен понимать, в какой экологической среде он живет, и прилагать усилия для того, чтобы не нарушить хрупкий экологический мир.

– Думаю, юные экологи, разработавшие интересные проекты, смогут выйти с ними на разные конкурсы, – отмечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДДЮТ Евгений Майоров. – Важно и то, что в ходе лабораторных работ они получат возможность проводить исследования. Если кто-то в перспективе свяжет будущую деятельность с экологией, мы будем только рады. Занятия с ребятами будет вести выпускник Санкт-Петербургского государственного университета Леонид Константинов.

– Посмотрите, у нас три разных вида микроскопов, среди которых есть и цифровые, – говорит наш гид, руководитель Центра экологического образования Лариса Виноградова. – У нас есть всё необходимое для походов. Вот, к примеру, компасы. Планируем часто выезжать на природу. Ну а чтобы ребенок знал, какие растения и грибы может встретить в лесу, у нас есть муляжи грибов и растений. Но и это ещё не всё. У нас будет даже наша небольшая метеостанция. Разместить её планируем в школьном дворе. Думаю, ребятам будет очень интересно каждый день наблюдать за климатом. Благодаря современному оснащению занятия для детей станут интересными и занимательными.

Как отмечает Лариса Виноградова, сегодня складывается непростая экологическая ситуация. После распада СССР в сфере экообразования образовался некий вакуум.

«Создание Центра позволит изменить менталитет молодого поколения и привить бережное отношение к природе», – считает собеседница.

– Я сама когда-то посещала экологический кружок в ДДЮТ, – рассказывает лаборантка Центра Мария Крупнова. – Конечно, такого оборудования у нас не было. Но полученное дополнительное образование пригодилось, так как я окончила фармацевтический факультет в вузе.

Абсолютно безопасной экономики не бывает. Развитие предполагает нанесение ущерба. Другой вопрос в том, что можно нещадно эксплуатировать природу, а можно постараться минимизировать воздействие на неё. Надо найти грань, баланс между экономикой и экологией. Её и будут искать юные экологи.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина