Войска без связи жить не могут

20 октября в нашей стране отмечался День военного связиста. «Связь – это глаза армии, – говорит герой нашего очерка, житель города Всеволожска, Федор Новокрещенов. – Потому что побеждает тот, кто владеет информацией». Накануне мне удалось встретиться с этим человеком, который выполнял интернациональный долг в Афганистане.

Федор Александрович Новокрещенов родился в 1959 году в Плесецком районе Архангельской области. Отец у него был офицером артиллерии, поэтому семье приходилось переезжать с места на место. В возрасте восьми лет Федор Новокрещенов оказался в поселке Щеглово Всеволожского района, потому что отца перевели на службу в войсковую часть в Морье. После окончания восьми классов поступил в наш агропромышленный техникум на специальность «электромеханик». Окончив его, пошел в армию. Это было осенью 1978 года. Направили служить в военно-воздушные силы после учебки – в город Ригу. Однажды, на второй год службы, его вызвали в особый отдел: «Как вы отнесетесь к тому, если вас отправят в южную область Советского Союза?» Новокрещенов ответил: «Я давал присягу и буду служить там, где понадобится».

Это был февраль 1980 года. Уже шла война в Афганистане. Федора Новокрещенова с товарищами отправили в узбекский город Термез, а оттуда – бортом Ил-76 – в Кабул: он вошел в Афганистан 9 февраля, ему только-только исполнился 21 год. Сначала солдат разместили в саду возле дворца шаха Амина. На первых порах служба протекала спокойно, хотя уже тогда душманы умудрялись «снимать» наших часовых. А в апреле начались крупные боевые операции. Федор Александрович Новокрещенов лично принимал участие в четырнадцати. Для него слова «Джелалабад», «Газни», «Асадабад», «Баграм» наполнены особым значением, потому что вдоль этих населенных пунктов он обошел всю пакистанскую границу.

Он служил в отдельном батальоне связи Военно-воздушных сил 40-й армии. В его задачи входило обеспечение бесперебойной работы радиостанций, которыми пользовались авианаводчики. Это были офицеры, имеющие при себе карты боевых действий. Их девиз: «Слышу, вижу, управляю». Во время операций группа управления следовала за нашими подразделениями в гущу боевых действий. Чаще всего она передвигалась на специально оборудованной бронированной машине. Для группы Новокрещенова это был восьмиколесный БТР-60, в кабине которого находилось пять радиостанций. Связисты неделями ночевали и готовили себе еду, находясь в БТРе недалеко от мест боев. В нашей армии связистов берегли, а душманы особенно за ними охотились.

Во время боя офицер-авианаводчик по карте устанавливал координаты и по рации руководил действиями «вертушек» (вертолетов): в какой квадрат нанести удар, откуда отряд вывести из окружения и так далее. Для примера скажем, что именно работа авианаводчиков спасла многих от воздушного «удара по своим».

После Афганистана Федору Новокрещенову довелось встречаться с военными летчиками. Узнав, что он служил в отдельном батальоне связи ВВС, они выражали глубокую благодарность. А он, в свою очередь, говорил им спасибо за то, что спасли ему жизнь. Это было, когда у БТРа неожиданно сломалось рулевое управление. Тогда майору, который выполнял должность авианаводчика, пришлось отдать запасную радиостанцию, и он ушел выполнять боевое задание. А БТР остался на краю ущелья среди гор. Внутри машины находились трое: водитель БТРа, командир экипажа и радиотелеграфист Новокрещенов. Хорошо, что им оставили одну вертушку, которая зависла над ними в небе. Потому что с гор несколько раз стреляли, но, видимо, душманы заметили вертолет и побоялись идти на БТР в открытую. Через несколько часов напряженного ожидания нашим ребятам привезли новое рулевое управление, еще пару часов понадобилось, чтобы его установить под обстрелом в горах. А это было летом: жара – от 40 до 45 градусов, внутри бронированной машины она доходила до 60 градусов. Все время хотелось пить. Многие солдаты в то лето заболели гепатитом и дизентерией – Новокрещенова Бог миловал. Не случилось у него и ранений. Мама потом объяснила: потому что она ходила в церковь и молилась за него.

Он видел гибель товарищей, кровь и трупы, но не любит об этом вспоминать. Рассказал только следующее: «Я наблюдал, как в Афганистане работали спецназовцы и десантники. Все они – герои, независимо от званий и наград. 25 октября – День спецназовцев, поздравьте их от имени военных связистов».

А для него самым тяжелым оказался август 1980 года. В его роте убили офицера-наводчика и солдата-радиотелеграфиста. И Федора Новокрещенова вместо них отправили на задание. Под палящим солнцем он целую неделю пешком таскал на себе не только автомат и разгрузку, но и «лишние» 12 килограммов – радиостанцию. Так передвигался по горам вслед за взводом десантников, которые выполняли боевое задание. Можете представить, что ему пришлось пережить, если после этого рейда он выглядел так, что командир роты понял: «Парню надо срочно восстанавливать силы». И придумал направить Новокрещенова и еще одного «измочаленного» солдата в Союз – сопровождать офицера, который отвозил в Ташкент радиостанцию. Неделя, проведенная в мирной обстановке, помогла Новокрещенову прийти в себя. А потом опять начались боевые действия. Но 14 ноября 1980 года закончился срок его службы в армии, и рядовой Новокрещенов пришел домой с войны.

Много лет ему снилось, что еще воюет, что находится там, где нужен. Он даже купил путевку в Дом отдыха в Ташкент: чтобы там было так же жарко и горы, как в Афганистане. Но жизнь брала свое, Федор Александрович женился, переехал из Щеглово во Всеволожск. 25 лет отработал на Ленинградском заводе торгового оборудования мастером, начальником цеха. Затем девять лет возглавлял фирму по изготовлению лифтов-транспортеров во Всеволожске, на улице Шишканя, некоторое время трудился в ДРСУ (на Мельничном Ручье). Сейчас на заслуженном отдыхе. У него есть дочь, двое внуков и внучка.

В заключение хочется напомнить, что в городе Сертолово Всеволожского района стоит своеобразный памятник: машина БТР-60. На постаменте написано: «Слава воинам связистам». Это – в знак благодарности роду войск, без которого не может состояться ни одна боевая операция.

Людмила Однобокова

Фото из архива Федора Новокрещенова