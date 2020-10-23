Бизнес активно переходит на цифру

Пандемия и связанные с ней ограничения показали, что цифровизация нужна всем: и крупным, и малым предприятиям. Сегодня применение цифровых инструментов – неотъемлемая часть любого бизнеса. Внедрение цифровых технологий ведет к снижению издержек и увеличению выручки и, как следствие, – увеличению прибыли.

Выборгский предприниматель Александр НИСТОРОВИЧ, владелец паба-ресторана «Чемпион», за время действия ограничительных мер смог не только перестроить свой ресторанный бизнес и сохранить прежнюю численность сотрудников, но и открыть новое заведение и создать дополнительные рабочие места. У себя на предприятии он удачно внедрил российский программный продукт, позволяющий автоматизировать бизнес.

– Теперь все мои заведения объединены в один учет, – рассказывает Нисторович, – посредством нажатия кнопки я могу видеть все свои расходы. Если закупочная цена продуктов растет, то программа автоматически показывает, что себестоимость готового продукта высокая, и необходимо либо пересмотреть политику закупок, либо изменить цену продажи.

– Не обязательно быть в стенах заведения, чтобы контролировать бизнес, – говорит о преимуществах цифровизации бизнеса Александр Нисторович, – можно потратить время на другие нужные и полезные дела, в том числе и семейные.

В планах у предпринимателя – объединить свои предприятия общественного питания под одним брендом «Чемпион-групп» и создать мобильное приложение, с помощью которого можно будет заказать доставку готовой еды на дом. Данное цифровое решение позволит расширить клиентскую базу и увеличит объем выручки и, как следствие, приведет к росту доходов предпринимателя.

В рамках бизнес-форума «Энергия возможностей», проходившего в начале сентября этого года, Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти и негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования – Московский финансово-промышленный университет «Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве и запустили проект массового повышения цифровой грамотности.

Крупные компании, в отличие от средних и малых, уже давно перешли к цифровизации своих бизнес-процессов. Теперь и у субъектов МСП Ленинградской области появилась уникальная возможность пройти бесплатное обучение цифровым инструментам и получить бесплатно квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Цифровая подпись используется для достоверности того, что документ принадлежит определенному лицу. Таким образом, с помощью КЭП можно создавать электронные документы, имеющие юридическую силу.

КЭП позволяет верифицировать пользователя при работе с порталом Госуслуг, а также при участии в электронных торгах.

Желающим повысить свою цифровую грамотность на выбор предлагается семь программ обучения: «Цифровой дизайн», «Цифровой маркетинг и медиа», «Программирование и создание IT-продуктов», «Большие данные PRO», «Интернет вещей PRO», «Разработка мобильных приложений PRO» и «Искусственный интеллект PRO».

Обучение состоит из теоретической и практической части, а выполнение домашних заданий позволит закрепить полученные знания.

Кураторы проекта будут на связи с участниками обучения и при необходимости проконсультируют по всем возникшим в ходе образовательного процесса вопросам.

По окончании курса субъекты МСП, сотрудники которых прошли обучение, получат удостоверение о повышении квалификации и электронную подпись с правом использования в течение 1 года.

Для того чтобы попасть на обучение и получить КЭП, нужно пройти регистрацию на сайте цифрабизнес47.рф или на главной странице сайта 813.ru.

Денис Гильманов

На фото предприниматель Александр Нисторович внедрил цифровые технологии в свой ресторанный бизнес