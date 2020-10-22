Фестиваль уличных танцев в Кузьмолово пройдет онлайн

С 15 октября по 10 ноября молодежь Всеволожского района может принять участие в ежегодном фестивале уличных танцев «Кузьмолово Фест».

В этом году мероприятие проходит в шестой раз. В качестве основных стилей были выбраны направления breaking (toprock, footwork) и locking. К участию приглашают подростков от 14 лет и молодых людей до 35. До 1 ноября ребята должны оставить заявку на участие в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте», после чего им пришлют оригинальный музыкальный сет, созданный специально для проведения фестиваля. Затем участники должны записать конкурсное видео по одной из номинаций и отправить ролик по почте zajavka_kuzdk@mail.ru.

Жюри конкурса будет оценивать выступления по техничности исполнения, общей композиции танцевальных элементов, музыкальности и подаче. Все конкурсанты получат дипломы участников, а победители фестиваля – ценные призы.