Педагог из Мурино вошел во Всероссийский педсовет

Учительница Муринского центра образования № 2 Елена Михайлова будет представлять Ленинградскую область на Всероссийском педсовете. В состав педагогического совета при Министерстве образования вошло всего 168 педагогов со всех субъектов Российской Федерации.

Елена Михайлова преподает английский язык и руководит школьным методическим объединением учителей иностранного языка. Помимо основной работы педагог участвует в сотрудничестве Муринского центра образования с петербургскими вузами и ведет дополнительную работу в «Школьной академии наук».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, кандидатов выбирали путем народного голосования. Всего на вступление в педсовет подали заявки 1779 учителей. По итогам открытого голосования в экспертный совет вошли по два педагога от каждого субъекта РФ.

Вскоре состоится первое заседание Всероссийского педсовета. Учителя будут обсуждать проблемы и задачи работы педагогов в условиях пандемии.