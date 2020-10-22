На колеса объявили охоту

Экологический квест «Охота на колеса» впервые прошел в 2017 году. С тех пор он успел стать хорошей традицией и заинтересовал немало людей. Этой осенью борцы за чистоту вновь вышли на тропу войны. Квест стартовал в сентябре и будет идти до 31 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Его проводят некоммерческая организация «Экологические добровольческие проекты» и межрегиональная общественная организация «Чистые Игры». Это уже пятая подобная акция. Присоединиться к игре приглашают всех. Участники могут как вступить в уже существующую команду, так и сформировать собственную.

Примечательно, что это – не просто уборка, а весьма занимательное мероприятие. Проходит оно в формате квеста, где есть место соревнованию и азарту, ведь победителей ждут призы. Благодаря этой прекрасной акции за 3 года на переработку было отправлено 140 тонн покрышек, которые потом превратились в резиновую крошку. Однако это не значит, что для добровольцев не найдется работы. К сожалению, проблема мусора актуальна всегда.

К выбору места для уборки подходят тщательно. Сначала участники картографируют свалки покрышек и отправляют их организаторам, которые выбирают наиболее проблемные места. И только после этого происходит вывоз колес. Организаторы находят транспорт, который позволит вывезти большое количество покрышек, обеспечивают участников перчатками, а после проводят для них небольшой пикник. Победители будут определены уже после окончания акции.

В этом году охота уже успела пройти в Западном Мурино, Кузьмолово и Токсово. Только в последних двух поселениях было собрано 140 легковых и 10 грузовых покрышек. До конца октября активисты посетят и другие уголки Ленинградской области.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Экоквест «Охота на колеса»