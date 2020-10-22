Лучшие в области стилист и флорист живут во Всеволожском районе

В Выборге прошел конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка Ленинградской области». В течении дня конкурсанты удивляли жюри и гостей конкурса мастерством кондитерского и поварского ремесла, а также искусством визажа и флористики.

В конкурсе приняли участие повара, официанты, стилисты и флористы со всех районов Ленинградской области. Среди мастеров из Всеволожского района судьи высоко оценили работу Акбера Сулейманова, которого признали лучшим флористом региона, и Юлии Петровой, взявшей первое место в номинации «Лучший стилист».

В рамках мероприятия для гостей и участников проходили различные мастер-классы и семинары. А сами конкурсанты получили не только возможность проверить свое мастерство, но и обменяться опытом и идеями с единомышленниками.