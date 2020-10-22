За чистотой воздуха в Мурино будет следить экопатруль

До конца года специалисты Комитета госэконадзора Ленинградской области будут ежедневно патрулировать окрестности Мурино и Нового Девяткино, а также регулярно проводить замеры качества воздуха. Профильные ведомства подключились к решению проблемы неприятного запаха, источником которого стала недобросовестная работа предприятия по утилизации медицинских отходов «Мед-Экология».

Напомним, что с начала лета в госэконадзор поступило свыше 160 жалоб от местных жителей на едкий запах, идущий с территории предприятий «Мед-Экология» и «Фаворит». Областное правительство уже проводило совещание с руководителями компаний, которые обещали модернизировать оборудование и решить проблему. Однако жалобы местных жителей продолжали поступать.

В среду, 21 октября, по решению Всеволожского суда деятельность предприятия «Мед-Экология» была приостановлена на три месяца. Как сообщает пресс-служба администрации ЛО, ранее специалисты не фиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, однако сейчас перечень исследуемых веществ расширен.

Фото Комитета госэконадзора ЛО