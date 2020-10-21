14 воинов были торжественно захоронены у платформы «Теплобетонная»

Вчера, 20 октября, возле Дубровки состоялась церемония захоронения 14 красноармейцев, останки которых были найдены поисковым отрядом «Невский пятачок».

Траурный митинг проходил у железнодорожной платформы «Теплобетонная», где расположены несколько братских захоронений. В мероприятии приняли участие официальные лица, поисковики, гости и жители Дубровки.

После минуты молчания протоиерей храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» Валериан Жиряков отслужил поминальную литию. В честь подвига павших воинов прозвучали оружейные залпы, а к холму были возложены траурные венки. На митинге звучали слова благодарности поисковикам за их неоценимый вклад в сохранение истории нашей страны.

Фото пресс-службы администрации Дубровского городского поселения