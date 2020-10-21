Юные туристы преодолевали крутые склоны Румболовской горы

Во Всеволожске на Румболовской горе прошла контрольная тренировка юных спортсменов туристических секций, организованная педагогами Дворца детского (юношеского) творчества. Ребята преодолевали крутые спуски и подъемы, а также форсировали навесную переправу.

Мероприятие прошло 18 октября по всем правилам и требованиям проведения соревнований по спортивному туризму и с учетом необходимых ограничительных мер. Участники стартовали в строго отведенное им время и убегали по своим коридорам в соответствии с классом сложности. После финиша усталые, но довольные, спортсмены делились друг с другом своими впечатлениями.

И поделиться было чем, ведь ребятам пришлось нелегко. Уникальный ландшафт Румболовской горы изобилует крутыми склонами. А помимо выполнения задания юным туристам приходилось транспортировать дополнительный груз – веревки и необходимое снаряжение.

Единая контрольная тренировка показала, как дети применяют полученные знания и умения по спортивному туризму в реальных условиях.

М.В. Гришина, педагог дополнительного образования

Фото Антона Ляпина