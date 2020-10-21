Муринские школьники написали письма водителям

Ученики Муринской школы № 3 приняли участие в акции, организованной ОГИБДД Всеволожского района. Мероприятие под названием «Письмо водителю» прошло 21 октября. Инициатором выступило руководство школы.

Представители школы связались с сотрудниками ОГИБДД и пригласили их в гости, а те согласились. Во Всеволожском районе подобные акции проходят регулярно. Школьникам рассказывают о том, как правильно переходить дорогу, учат быть внимательными и осторожными. На этот раз очередь дошла до Мурино. Здесь проживает довольно много людей, так что и движение плотное. В то же время в городе живет немало молодых семей с детьми, последние предпочитают проводить время на улице, а особенно во время каникул. Представитель ОГИБДД Алина Самохвалова рассказывает, что в преддверии каникул такие акции актуальны как никогда. К тому же осенью световой день становится заметно короче, а в темное время суток и ребятам, и водителям необходимо быть вдвойне осторожными.

Письма водителям подготовили ученики второго класса. В них они просили быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Малыши могли написать то, что посчитают нужным. Поэтому некоторые поблагодарили за внимательность и пожелали удачи на дорогах. К каждому письму прилагался сладкий подарок – пряник. Его испекли девочки на уроках труда. Затем ученики 9 классов отправились на улицу, чтобы вручить все это водителям. Последним такая акция тоже пришлась по душе. Случайные прохожие смотрели на происходящие с интересом, а кто-то даже снимал на смартфон. Примечательно, что водители получили не только трогательные записки от малышей, но еще и полезные памятки, рассказывающие о том, как грамотно вести себя в случае ДТП с пострадавшими.

Екатерина Королева

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