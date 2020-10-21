Жители Всеволожского района проверят свои знания этнокультур

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» стартует в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, 3 ноября. В этом году мероприятие будет проходить в формате онлайн.

Желающих оценить свою этнокультурную грамотность будут ждать 30 сложных вопросов. Причем треть из них подготовят специально для жителей региона, в котором проживает участник. Вопросы диктанта затрагивают особенности культуры разных народностей, проживающих на территории России: от бытовых традиций и ритуалов до самобытных блюд и элементов гардероба.

Принять участие в «Большом этнографическом диктанте» можно в период с 3 по 8 ноября на сайте miretno.ru. Задания диктанта оформлены в качестве теста, на прохождение которого дает 45 минут.