В Мурино строится школа на 565 мест

Новое учебное учреждение будет построено на территории ЖК «Северный» недалеко от станции метро «Девяткино». Строящаяся школа в Мурино рассчитана на 565 учеников, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Помимо учебных классов в четырехэтажном здании разместят современные мастерские по обработке дерева и металла, два просторных спортзала, предусмотрена заливка двух бассейнов. Также для учеников оборудуют актовый зал и библиотеку.

Рядом со школой планируется строительство стадиона с полем для мини-футбола и площадками для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис. Также для досуга на свежем воздухе оборудуют игровые площадки и места для тихого отдыха.