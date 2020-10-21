В Кузьмоловском онкодиспансере будут оперировать рак легких

Ленинградский областной онкодиспансер развивает новое направление. Теперь пациенты с онкологией легких или органов грудной клетки могут получить квалифицированную помощь в Кузьмолово.

Если ранее пациенты с подобными заболеваниями могли только пройти обследование в ЛОКОД, то теперь учреждение готово оперировать больных с опухолями в легких. На прошлой неделе врачи Кузьмоловского диспансера успешно провели первую операцию по удалению саркомы из грудной стенки.

Также в областном онкодиспансере можно проконсультироваться с торакальным онкологом. Его специализация заключается в лечении онкозаболеваний органов грудной клетки: трахеи, легких, плевры, средостения, диафрагмы, пищевода и желудка.

Напомним, что специалисты ЛОКОД занимаются не только лечением онкобольных, но и ведут профилактические онкоосмотры. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследования гражданам старше 45 лет, а также людям из группы риска.