Всеволожский район лидирует по числу самозанятых

С начала года в Ленинградской области зарегистрировалось 13 700 самозанятых. Больше всего из них во Всеволожском районе – 2 936. Вторая позиция у Гатчинского района – 1 790, а третья за Выборгским – 1 469.

– Количество плательщиков налога на профессиональный доход увеличивается каждый день, – фиксируют в областном правительстве. – В этом нет ничего необычного. У мелких предпринимателей появилась дополнительная возможность выжить и устоять после пандемии. Среди преференций для занятых льготные кредиты со ставкой от 7,5% и сроком до трех лет, а также финансовая помощь от 500 тысяч до 5 миллионов рублей с минимальными требованиями к обеспечению. Кроме того, пока бушевал COVID-19, государство разработало меры поддержки. Каждый получил по 7 тысяч рублей на себя и по 5 тысяч за каждого ребенка.

Экспериментальная затея с налоговой новацией подошла мелким предпринимателям, которые «переметнулись» из стана ИП в самозанятых. Впрочем, счастливый билет не для всех. Нововведением могут воспользоваться лишь те, кто работает на себя и не держит сотрудников.

Очевидно, что у нынешней системы привлекательная специфика. Ее основная особенность – отсутствие обязательных взносов. Платежи в Пенсионный фонд и ФОМС добровольные. Этот подход помогает сэкономить до 40 тысяч рублей в год. Именно столько платит бизнес в режиме УСН или ЕНВД, годовой оборот которых достигает 300 тысяч рублей. Единственный налог на профессиональный доход (НПД) ничтожно мал. Его ставка 4% с операций с физлицами, 6% – с юридическими организациями. Отсюда и выгода. Вдобавок ИП, работающие пару месяцев или несколько дней в году, платить налоги будут только по факту. Ранее раскошеливаться на взносы приходилось круглый год.

В сторону невидимой экономики власть повернулась в начале прошлого года. Задумку обкатали в четырех пилотных регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Щедрым предложением легализоваться воспользовались примерно 330 тысяч человек. Таковы данные ФНС. Из ведомства отчитались: сумма поступлений по налогу на профессиональный доход превысила один миллиард рублей. По ходу опыт был признан успешным. С первого января 2020 году к нему подключились другие регионы страны. Эксперимент продлится до 2028 года. Уже к 2024 число самозанятых должно составить 2,4 миллиона.

– Алгоритм действий прост, – отмечает Елизавета Щупова, которая в январе 2020-го перешла из ИП в самозанятые. – Зарегистрироваться можно без особых усилий, скачав лаконичное приложение ФНС «Мой налог». На все уйдет буквально 15 минут. Кассовый чек, учет доходов, платежи автоматически формируются в контенте. До 12 числа каждого месяца приходит уведомление с суммой налога. Долг погасить можно до 25-го. Отпадает необходимость в контрольно-кассовом оборудовании.

– После закрытия ИП получила хоть небольшой, но приятный бонус, – рассказывает свою историю портниха Светлана Осипова. – Будучи индивидуальным предпринимателем, оказалась в рядах работающих пенсионеров. Поэтому была лишена индексации. Новый налоговый режим позволил получить хоть и небольшую, но прибавку к пенсии. Кроме того, если ИП за недоимки по налогам отвечает своим имуществом, то самозанятый – нет.

Ирэн Овсепян