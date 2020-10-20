На «Колтушских высотах» появился новый туристский маршрут

В рамках масштабного проекта «Тропа 47» на «Колтушских высотах» оборудовали новую 5-километровую пешеходную тропу и веломаршрут длиной в 6,5 км. Маршрут оснащен информационными щитами и указателями, есть вся необходимая маркировка и обустроенные места отдыха.

Напомним, что в рамках проекта «Тропа 47» в Ленинградской области планируется обустроить 47 экологических троп. Все они будут размещены в особо охраняемых природных территориях, имеющих региональное значение. Ожидается, что новые маршруты привлекут внимание как местных любителей активного отдыха, так и туристов.

Новый маршрут на «Колтушских высотах» получил название «Лесная тропа». Маркировкой и обустройством экотропы занималась некоммерческая организация «Всероссийское общество охраны природы», финансовую поддержку оказал областной Комитет по туризму. Протестировать маршрут взялись зампред областного правительства Дмитрий Ялов, председатель Комитета по туризму Евгений Чайковский и другие специалисты.

В дальнейшем на живописных землях «Колтушских высот» оборудуют еще три маршрута. Все они будут обустроены с учетом мнения экспертов и особенностей ландшафта.

Фото пресс-службы Комитета по туризму ЛО