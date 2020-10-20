Ленобласть увеличит количество тестов на ковид до 4 тысяч в день

47-й регион увеличит мощность лабораторий и потратит порядка 16 млн рублей на дополнительное оборудование и материал для тестирования на коронавирус. Уровень проводимых в области исследований планируется увеличить до 4 тысяч тестов в день.

Об этом говорилось на совещании губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с органами исполнительной власти. Глава региона также сообщил о необходимости перевода части сотрудников госучреждений на дистанционный формат работы.

Помимо этого, на совещании было сообщено об увеличении «домашних очагов» заражения коронавирусом: сейчас в регионе свыше 50 семей болеют ковидом. В совокупности это порядка 170 человек. По словам главного санитарного врача по Ленобласти Ольги Историк, среди заболевших жителей 47-го региона старше 65 лет более 77% заразились от близких родственников.

По информации регионального оперативного штаба о ситуации и мерах по противодействию распространению коронавируса, по состоянию на 19 октября в Ленинградской области был выявлен 101 случай заболевания коронавирусом. Среди них 29 – во Всеволожском районе.