Дорога у Всеволожской школы-интерната будет отремонтирована

Дорога на улице Крылова во Всеволожске будет включена в проект ремонта дорог на 2021 год. Такое поручение главе районной администрации дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии с жителями 47-го региона.

Вчера, 19 октября, Александр Дрозденко общался с жителями области по прямой телефонной линии. Среди дозвонившихся главе региона оказалась жительница Всеволожска, которая пожаловалась на плохое состояние дороги у городской школы-интерната на улице Крылова.

В результате обсуждения проблемы с главой Всеволожского района Андреем Низовским было принято решение внести данный участок дороги в проект ремонта дорог на будущий год.