В Сертолово установили проекторный пешеходный переход

Мощные лазерные проекторы появились на Выборгском шоссе в границах с Сертолово. Новая техника проецирует на дорожное покрытие разметку «зебра», которую хорошо видно в темноте и при любых погодных условиях.

Направленный свет проектора позволяет видеть переход и идущих по нему пешеходов на расстоянии до 150 метров. При этом лазерная «зебра» не стирается в процессе эксплуатации, ее не засыплет снегом и даже в условиях плохой видимости из-за дождя или тумана яркую разметку будет видно издалека.

По заверениям производителя техника работоспособна в температурном диапазоне от -40 до +40 градусов. Этой зимой дорожники будут отслеживать работу нового пешеходного перехода. Если пилотный проект докажет свою эффективность, будет рассматриваться возможность внедрения подобной технологии на других дорогах Ленинградской области.