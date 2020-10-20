В МФЦ появилась система СМС-оповещения о готовности документов

В областных центрах «Мои Документы» в тестовом режиме запущена система автоматического оповещения о готовности документов. О необходимости забрать документы жителям 47-го региона сообщат по СМС или через электронную почту.

Чтобы получать уведомления, пользователю МФЦ достаточно указать контактный номер телефона или адрес своей почты. Как только необходимая документация поступит в базу данных центра, система автоматически отправит оповещение о готовности бумаг.

Сейчас система проходит тестирование и настроена только на самые популярные среди населения услуги – например, получение паспорта или медицинского полиса, оформление материнского капитала или удостоверения. Однако вскоре система будет охватывать весь перечень оказываемых МФЦ услуг.

Также останется возможность проверить готовность документов самостоятельно через сайт «МФЦ», портал «Госуслуги» или по телефону 8 800 500-00-47.

Напомним, что сейчас на территории Всеволожского района центры МФЦ работают в ограниченном режиме: посетителей принимают только по предварительной записи, ношение СИЗ обязательно.