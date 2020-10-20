Всеволожские пожарные стали лучшими в области

В Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе прошел конкурс на звание «Лучший по профессии». Спасатели со всех районов 47-го региона демонстрировали свои профессиональные навыки и поборолись за победу в одной из семи категорий.

В рамках конкурса область выбирала лучших среди пожарных, водителей автомобиля, командиров отделения, начальников караула, начальников пожарной части, диспетчеров и инструкторов противопожарной профилактики.

Огнеборцев ждали полевые испытания, для преодоления которых требовалась не только хорошая физическая форма, но и четкость действий, способность принимать быстрые и грамотные решения, а также психологическая включенность и нацеленность на результат.

Отработанные навыки показывали и диспетчеры пожарной связи, для которых смоделировали ситуацию реального вызова на пожар. Задание инструкторов противопожарной профилактики было более творческим: они подготавливали презентационные видеоролики о своей работе.

По итогам соревнований были названы лучшие в своей профессии. Среди победителей конкурса названы и жители Всеволожского района: лучший начальник караула М.А. Елизаров, лучший начальник пожарной части А.Б. Сапегин, лучший пожарный Е.И. Громов. Среди лучших командиров отделений третье место завоевал С.Д. Макаров.