Ленинградская панорама: по следам северных экспедиций

Наталья Волынец из Выборгского района пробилась в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

Она собственник тематического парка «Белый шиповник». В Салехард на полуфинал конкурса, организованного при участии президентской платформы «Россия – страна возможностей», ленинградка привезла крайне любопытный проект – парк «Великие северные экспедиции. Русская Арктика и Антарктика».

Надо сказать, что Наталья Волынец не новичок в этой сфере. В 2019 году, когда проходил конкурс «Лучшие в туризме Ленинградской области», она вместе с коллегами из АНО «Центр развития проектов в сфере туризма, спорта, образования, культуры и отдыха «Белый шиповник» заняла первое место в номинации «Специализированное место размещения».

После той победы комитет по туризму и областной информационно-туристский центр предложили Наталье попробовать силы на всероссийском уровне. Она заинтересовалась.

Вместе с коллегами придумала проект парка «Великие северные экспедиции. Русская Арктика и Антарктика».

«Наша команда (в ней не только представители турбизнеса, но и ученые, реконструкторы, историки) уже 7 лет успешно реализует проект тематического парка «Белый шиповник» в поселке Черничное Выборгского района, – рассказала «Ленинградской панораме» Наталья Волынец. – Он нравится детям, взрослые там становятся детьми. Этот опыт позволил нам взяться за интересную и важную тему – историю великих северных экспедиций. Как отмечал губернатор Александр Дрозденко, Арктика является перспективным направлением для Ленинградской области. Немало проектов, связанных с Арктикой, реализуется в нашем регионе».

Новый проект развернется на территории уже имеющегося тематического парка «Белый шиповник», который находится между Приморском и Выборгом. И это очень символично, считает Наталья Волынец. В первом находится большой арктический хаб, а во втором строятся ледоколы для Арктики. А еще Выборг связан с именем великого Витуса Беринга, оттуда он отправился в Камчатскую экспедицию.

Но почему так важно сегодня говорить про Север, про северные экспедиции, про Арктику?

«Мы проводили исследование и выяснили, что 95% школьников путают Арктику с Антарктикой, с Атлантикой, не знают даже основных вех северной истории, – говорит Наталья. – А ведь освоение Арктики – это вопрос формирования России как государства».

Поэтому авторы проекта считают, что важно сделать Арктику и Антарктику ближе для сердца каждого россиянина. Регионы очень труднодоступны для массового туризма. Значит, мы должны создавать яркие объекты образовательного туризма на местах. И дать возможность подросткам окунуться в героическую историю и гордиться своей страной, своими предками. Проект «Великие северные экспедиции. Русская Арктика и Антарктика» позволит расширить туристическое предложение в регионе.

«Благодарим за поддержку областной комитет по туризму, информационно-туристский центр. Они внимательно следят за новыми тенденциями, которые появляются в области, оказывают поддержку, – говорит Наталья Волынец. – В такой атмосфере приятно творить и работать».

Финал конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в Москве. Удачи нашей команде!

Владимир Мазуров