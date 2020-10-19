Дом культуры в Новом Девяткино построят в 2021 году

Строительство нового культурно-досугового центра в Новом Девяткино стартовало весной этого года. Здание на улице Школьной уже обзавелось фундаментом, срок сдачи намечен на будущий год.

В многоэтажном учреждении культуры планируется разместить студии и кружки для жителей всех возрастов. Выбор направлений обещает быть разнообразным – дети и взрослые смогут заниматься музыкой и танцами, посещать студию дизайна и рисования. Также будут работать театральный кружок, зал физической подготовки и школа раннего развития. Кроме того, на территории ДК предусмотрено место для кафе и конференц-зала на 100 человек.

Но самое главное – театральная сцена со зрительным залом, рассчитанным на 600 гостей. Вместительный зал позволит проводить масштабные мероприятия и отмечать в стенах нового Дома культуры памятные даты и праздники.

Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие культуры в Ленинградской области».

На фото Антона Ляпина – воспитанники хореографического ансамбля «Фейерверк»