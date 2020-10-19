Губернатор представил состав нового правительства в ЗакС Ленобласти

Глава 47-го региона Александр Дрозденко представил в Законодательное собрание Ленинградской области кандидатуры своих заместителей. На повышение пошли два начальника управления: Владимир Цой, возглавляющий комитет по культуре ЛО, и Сергей Харлашкин, занимавший должность начальника управления транспорта. Теперь они получат кресло вице-губернаторов.

– Сегодня направил в Законодательное собрание кандидатуры для назначения на должности заместителей председателя правительства, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Дрозденко. – Финансовый блок, как и прежде, возглавит Роман Марков с «синдромом отличника», социальный – Николай Емельянов – опытный, внимательный, знающий все до мелочей. Аграрный сектор останется за активным и напористым Олегом Малащенко, а командный игрок, последовательный и прагматичный Михаил Москвин продолжит курировать строительство и ЖКХ. Экономический блок возглавит самый «старый» член правительства – Дмитрий Ялов.

Как написал губернатор, транспортный сектор и ЖКХ нуждается в новом взгляде, который есть у Сергея Харлашкина, а горящие глаза и опыт работы понадобятся Владимиру Цою, чтобы решать вопросы культуры, спорта и молодежной политики.

Теперь окончательное решение за депутатами Законодательного собрания Ленинградской области. Свой вердикт «за» или «против» они вынесут в течение двух недель.