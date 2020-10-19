В центре «Молодежный» школьников учили вести Инстаграм

В центре «Молодежный» три дня проходил образовательный интенсив для творческой молодежи Ленинградской области. С 15 по 18 октября ребят ждали полезные лекции, интересные встречи, а также досуговая программа.

В первый день гости познакомились, поделились на группы и наметили цели. Образовательная программа была призвана научить грамотному взаимодействию в социальных сетях. Молодежи рассказали, как оформлять и вести страницу в Инстаграм, чтобы собрать как можно больше подписчиков, поведали о том, как можно заработать на ведении собственного блога, научили обрабатывать фотографии и видео, а также рассказали о режиссуре.

Вскоре ребята смогли применить полученные знания на практике. Они написали сценарий для ролика, а затем все вместе сняли и смонтировали его. Развлекательная программа тоже была довольно запоминающейся: гости поиграли в лазерный бой, спели в караоке, потанцевали и поучаствовали в фотоквесте. Выходные получились не только насыщенными, но и полезными.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»