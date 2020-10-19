Всеволожский район увеличил планы по осеннему призыву

1 октября стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ. О том, как проходит призывная кампания в нашем районе в этом году, рассказал военный комиссар Всеволожского района Николай Александров.

– Николай Петрович, напомните, как пандемия повлияла на весенний призыв?

– Весенний призыв в связи с распространением коронавирусной инфекции у нас во Всеволожском районе, как и в других регионах страны, проводился в весьма сложных условиях. Призыв начался почти на два месяца позже. И тем не менее задание по призыву в ряды Вооруженных сил мы успешно выполнили. Было призвано около 200 человек.

– Не изменились ли планы по осеннему призыву?

– Несмотря на известные негативные события, планы по призыву были даже увеличены. Наш район интенсивно развивается. Соответственно и увеличивается количество молодых людей, подлежащих призыву на действительную воинскую службу. Причем призыву подлежат не только юноши, достигшие 18-летнего возраста, но и молодые люди, окончившие техникумы, колледжи и институты, не имеющие права на отсрочку. Особенности как весеннего, так и осеннего призывов состоят в том, что призывные пункты по понятным причинам работали и работают в особом режиме. Мы принимаем одновременно на призывном пункте не более 50 человек. Соответственно, пропуск призывников в помещение осуществляется дозированно с соблюдением всех предписанных соответствующими инстанциями правил безопасности.

В первую очередь для прохождения медицинской комиссии собеседования мы приглашаем молодых людей, которые подлежат безусловному призыву в ряды Вооруженных сил, поскольку наша основная задача – обеспечение пополнения нашей армии молодыми, здоровыми и образованными новобранцами.

Для тех, кто гарантированно имеют право на отсрочку, по результатам изучения личных дел призывников и бесед с ними по телефону, при наличии вовремя поданных документов учебными заведениями, отсрочка от призыва в армию осуществляется призывной комиссией заочно. Все это делается для того, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и уменьшить возможность заразиться самим или заразить других.

– Как вы обеспечиваете безопасность на призывном пункте?

– На призывном пункте проводятся мероприятия по предотвращению распространения инфекции: обеспечивается соблюдение дистанции между призывниками и проверка наличия индивидуальных средств защиты, причем призывной пункт обеспечен ими в полном объеме. К сожалению, торжественных мероприятий, на которых, как правило, присутствовали представители администрации, общественных организаций и ветеранов, мы сейчас по понятным причинам не проводим.

– Когда вы планируете первую «отправку»?

– Первая «отправка» состоялась 19 октября. Для прохождения службы в Западном, Южном военных округах и на Северный флот мы направим 15 человек. При этом на месте будет осуществлен осмотр призывников, сформированы команды, проверены документы и выданы всем средства индивидуальной защиты. По прибытии на областной сборный пункт каждый призывник пройдет экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции. Это обязательно. Остается лишь пожелать нашим юношам хорошей службы и честного выполнения воинского долга!

Беседу вел Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина из архива