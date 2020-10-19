Во Всеволожском районе снова раздают маски на улицах

В минувшие выходные, 17 и 18 октября, в нескольких городах Всеволожского района активисты раздавали средства индивидуальной защиты. Жители Всеволожска, Кудрово и Мурино могли встретить на улице волонтеров и получить у них бесплатную маску.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, в ближайшее время акция получит продолжение. Волонтеры будут выходить на наиболее проходимые точки и в других городах и поселениях района. Всего планируется выдать порядка 10 тысяч СИЗ.

Напоминаем, что с 25 сентября Всеволожский район находится в «красной» ограничительной зоне, и жители района обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения