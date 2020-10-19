Владельцев незаконных гаражей в Янино-1 потеснят

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Янино-1 запланировано на будущий год. Однако участок, выбранный под возведение ФОК, оказался занятым самовольными постройками под гаражи.

Многие объекты выглядят заброшенными – неухоженные проржавевшие двери и заросли травы у входа дают понять, что если гаражами и пользуются, то крайне редко. Сейчас администрация Заневского городского поселения ищет собственников самостроя: если владельцы гаражей не ликвидируют объекты до 15 ноября самостоятельно, этим придется заняться муниципальным властям.

По всем вопросам, связанным с ликвидацией самовольных построек, можно обратиться непосредственно в администрацию Заневского поселения по телефону 8 (812) 400-26-00 или по почте info@zanevkaorg.ru. Также можно лично посетить здание администрации в деревне Заневка, дом 48.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения