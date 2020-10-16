Ленинградская панорама: слушайте сердце

Коварный коронавирус приковал к себе основное внимание врачей. Между тем есть недуги, которые не прощают пренебрежения. В первую очередь это касается болезней сердца и сосудов.

В начале октября в России проводится традиционная Неделя здорового сердца. В этом году центральным мероприятием стала всероссийская образовательная акция «Спасибо, сердце». По всей стране кардиологи встречались с пациентами, читали лекции, рассказывали, как снизить риск инфарктов и инсультов, получить консультацию специалистов, пройти обследование.

«Ковид-19 наложил отпечаток на формат оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, – рассказывает главный врач Ленинградской областной клинической больницы, главный внештатный кардиолог 47-го региона Татьяна Тюрина. – Многие терпели боль, не спешили вызывать скорую помощь. Кто-то не обращал внимания на тревожные симптомы. А при таких диагнозах очень важно не упустить время».

Как результат, в Ленинградской области при общем снижении числа острых коронарных синдромов летальность от сердечно-сосудистых заболеваний имеют тенденцию к увеличению.

В мире болезни сердца и сосудов ежегодно уносят 18 миллионов жизней. Врачи подчеркивают: 80 процентов преждевременных смертей сердечников реально предотвратить.

Да-да, это та самая профилактика, о которой не устают твердить доктора. Контролировать артериальное давление, следить за питанием, отказаться от сигарет и алкоголя, соблюдать режим дня – простые правила поддержат сердечную мышцу.

«Я хочу обратиться ко всем жителям нашей огромной страны с призывом прислушиваться к сердцу не только в отношении предчувствий и эмоций, но и в отношении здоровья нашего главного «мотора», у которого не бывает перерывов и выходных», – в День сердца призвал россиян гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов.

В 47-м регионе четко выстроена многоуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями. По словам Татьяны Тюриной, во втором квартале года в области было выполнено 1,5 тысячи экстренных операций, проводились высокотехнологические вмешательства, в том числе шунтирование. Сейчас очень важно восстановить объемы плановой и амбулаторной помощи.

«Наша область велика, порой жителям сложно приехать на консультацию. Поэтому кардиологи сами идут к своим пациентам. Программа «Ленинградский доктор» серьезно поддержала межрайонные больницы и первичное звено в выявлении как острых форм заболеваний, так и людей, нуждающихся во внимании врачей. Мы проверили, как работают в районах кардиостимуляторы, за полтора месяца осмотрели и проконсультировали 5 тысяч человек», – говорит главный внештатный кардиолог Ленинградской области.

Открыты кабинеты высокого риска, где ведется диспансерное наблюдение пациентов кардиологического профиля – контроль лекарственного обеспечения, показателей после курсов терапии и операций.

«Золотой час» – это образное выражение, показывающее, сколь важно при инсульте и инфаркте вовремя начать лечение, знакомо каждому врачу. А если человек живет в глубинке?

На вершине «пирамиды» экстренной помощи людям, страдающим болезнями системы кровообращения, стоят межтерриториальные сосудистые центры. В Ленинградской области таких уже четыре. К действующим на базе Ленинградской областной клинической, Всеволожской и больницы № 40 для части жителей Выборгского района недавно добавился четвертый. Он находится в Тихвинском районе. В ближайшие месяцы аналогичный центр откроется в Гатчине.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» Гатчинскую клиническую межрайонную больницу оснастили рентгеновским компьютерным томографом, а региональный сосудистый центр ЛОКБ и Тихвинскую больницу – ангиографами.

Людмила Кондрашова