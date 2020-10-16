Ленинградская панорама: родные места оживают на этюдах

Художник Николай Колбасов, член Санкт-Петербургского Союза художников, председатель товарищества «Акварельный класс», – о магии карандаша и акварели, путевых зарисовках и лете в Выборге.

– Для меня Санкт-Петербург и Ленинградская область неразделимы. Я всегда воспринимал их как единое жизненное пространство, родное и любимое.

С малых лет я проводил лето в пионерлагерях на Карельском перешейке, в каникулы жил на даче родителей в Синявино. Сегодня там, где мы мальчишками регулярно натыкались на следы прошедшей войны, стоят обелиски, напоминающие о жесточайших боях за Ленинград в 1942–1944 годах.

Став студентом, с туристическим рюкзаком исходил почти всю Ленобласть. На байдарках и яхтах бороздил просторы Вуоксы и Ладоги. В путешествиях со мной всегда были карандаш, блокнот и краски. Когда выдавалась свободная минутка, рисовал. Именно рисовал, а не фотографировал. Ни одна фотография так точно и чувственно не передаст нюансы и состояния природы, как даже небольшой акварельный этюд. Когда рассматриваю путевые зарисовки, то мгновенно ощущаю дуновение ветра, запахи трав, шелест листвы…

Постепенно у меня набралась целая серия таких походных «нашлепков». Потом наиболее удачные становились законченными акварелями. Так на свет появились Ладожская серия, цикл работ по Суходолью, пейзажи Вуоксы и Карельского перешейка. И, конечно, акварели, написанные на легендарной Синявинской высоте, которую до войны называли «Синявинской горой», с ее потрясающими просторами и закатами.

А самые первые работы по Ленинградской области были созданы еще в начале семидесятых. Тогда преподаватели и ученики городской художественной школы часто выезжали во время летней практики в различные исторические места региона… Педагоги проводили экскурсию, рассказывали историю этих мест, и только потом мы садились на складные стульчики и писали этюды.

Я до сих пор практикую такие летние выезды на пленэр. В этом году регулярно бывал в Выборге, писал новый блок этюдов. Сейчас, уже в мастерской, работаю над продолжением серии «Выборгские зарисовки». В таких поездках всегда стараюсь узнать что-то новое о месте, которое рисую. Выборг за последнее время заметно похорошел. Очень радует, что в городе ведутся серьезные реставрационные работы. Все делается тщательно, профессионально, с душой.

Хотелось бы, чтобы в Ленинградской области продолжали заниматься реставрацией. Чтобы восстановили блистательные дворцы в Ропше и Гостилицах, чтобы обрели достойный вид древняя Копорская крепость и чудесная усадьба Елисеевых в Белогорке…