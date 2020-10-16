За две недели массовой дезинфекции ветеринары обработали 1275 объектов

С возобновлением массовой дезинфекции более 230 тысяч кв метров общественных пространств было обработано сотрудниками госветслужб Ленинградской области. Специалисты ежедневно распыляют раствор «Кемицида» у входов в магазины, аптеки и соцучреждения, обрабатывают детские площадки и автобусные остановки.

В дезинфекции общественных пространств на территории 47-го региона занято 94 специалиста. 36 мобильных групп проводят плановую обработку во всех районах Ленинградской области.

Напомним, что специалисты ветеринарного управления Ленинградской области оказали неоценимую помощь во время весенней волны пандемии. Ветврачи имели в своем арсенале как специализированную технику, так и специалистов, имеющих большой опыт в профилактической санобработке.

Высокий профессионализм сотрудников госветслужб был отмечен на разных уровнях власти. Вчера состоялось награждение специалистов ветеринарной службы, отличившихся при дезинфекции общественных объектов в «первую волну». Так, 102 специалиста получили медали «За самоотверженную борьбу с коронавирусом» от областного Управления ветеринарии, 73 – благодарности и благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания ЛО, комитетов по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.